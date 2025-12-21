Іспанія

Терміни відновлення захисника залежатимуть від перебігу реабілітації.

29-річний данський захисник Андреас Крістенсен зазнав травми та пропустить найближчі матчі. Про це повідомляє пресслужба Барселони.

We are with you, Andreas. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/zINS74IMJh — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025

У гравця першої команди Андреаса Крістенсена діагностовано частковий розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, якого він зазнав унаслідок невдалого підвороту коліна під час суботнього тренування. Після обстежень, проведених футболісту, було обрано консервативний курс лікування. Час відновлення гравця залежатиме від динаміки його стану.

У поточному сезоні данський центральний захисник провів 17 матчів: 12 — у чемпіонаті Іспанії, 4 — у Лізі чемпіонів та 1 — у Кубку Іспанії. Востаннє він виходив на поле в кубковому поєдинку проти Гвадалахари, де відкрив рахунок у перемозі Барселони з рахунком 2:0 у матчі 1/16 фіналу турніру.

Раніше сам гравець доволі різко висловився стосовно постійних питань журналістів та вболівальників щодо його фізичного стану.