Іспанія

Захисник Андреас Крістенсен висловив своє розчарування постійними питаннями журналістів та вболівальників щодо його фізичного стану.

Після минулої кампанії 2024/25, значну частину якої 29-річний гравець пропустив через травми, сумніви щодо його форми стали постійними.

Цього сезону він провів на полі лише 342 хвилини в 10 матчах. Однак сам Крістенсен вважає цю критику несправедливою.

"До минулого сезону питань про мою фізичну форму майже не виникало. Але відтоді їх стало дуже багато", – заявив захисник у спілкуванні з Tipsbladet.

"Зараз я повернувся до гри, не отримуючи травм. Насправді, якщо не враховувати хвороби, я був би у формі весь сезон. Тож це дратує, але я мушу це прийняти", – додав він.

Незважаючи на розчарування, Крістенсен заявив, що має намір продовжувати працювати:

"Я триматиму голову високо піднятою та буду грати, як і завжди, окрім тих випадків, коли хворів" — підсумував захисник.