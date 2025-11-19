Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник вибачився за вилучення в матчі зі Шотландією.

Захисник збірної Данії Расмус Крістенсен прокоментував свою червону картку в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Шотландії (2:4).

"Я не зміг догравати матч через вилучення. Це було сумно. Я підвів нашу команду, особливо після того, як ми забили.

Готовий прийняти всю критику на свою адресу. Я це заслужив", — цитує слова скандинавського футболіста прес-служба УЄФА.

Данія завершила групу другою та потрапила до стикових матчів.