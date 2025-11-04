Ліга чемпіонів

Захисник Барселона пропустить матч з Брюгге.

Центральний захисник Барселона Андреас Крістенсен не зможе допомогти каталонцям найближчим часом через нову травму, повідомляє Marca. Нещодавно датчанин пропустив два матчі Ла Ліги проти Реала та Ельче через м’язовий дискомфорт.

За інформацією джерела, лише через день після відновлення Крістенсен отримав пошкодження.

З цієї причини захисник не зіграє в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге, який відбудеться 5 листопада о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні 28-річний Крістенсен провів дев’ять матчів, не відзначившись результативними діями.