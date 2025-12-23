Іспанія

Президент ліги вважає, що мадридський клуб формує небезпечний наратив щодо суддівства та протистояння з Барселоною.

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас висловився щодо напружених відносин між Реалом і Барселоною, а також постійних дискусій навколо роботи арбітрів в іспанському чемпіонаті.

За словами очільника ліги, саме Реал Мадрид є ключовим фактором нинішньої напруженості.

"На мою думку, джерелом нинішньої напруженості є не Барселона. І не решта клубів. Це Реал Мадрид — проти всіх: проти Барселони, проти суддів… проти всіх. Причому, на мій погляд, це робиться помилково і невірно, з вибудовуванням неправильного наративу.

Суть цього наративу у тому, що нібито нинішні суддівські помилки є наслідком подій 2019 чи 2017 року. Намагаються створити відчуття, ніби арбітри зараз перебувають під тиском чи діють упереджено.

Це дуже небезпечно, бо це не так. Але цей наратив цілеспрямовано формується і у результаті призводить до зростання напруженості", — резюмував Тебас.

Раніше Тебас висловлювався про Реал та "справу Негрейри".