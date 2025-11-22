Іспанія

В Іспанії черговий скандал.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про потенційне усунення голови іспанської Ла Ліги Хав'єра Тебаса. Його слова наводить Sport.es.

"Я думаю, що це не дуже добрі новини. Це сталося через якусь групу людей, але не знаю, через кого конкретно.

Не найкращі новини, бо наші стосунки з Ла Лігою досить добрі. Не знаю, звідки виникли подібні спроби усунути президента Ла Ліги. Я не довіряю тому, що відбувається", — заявив Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Тебаса можуть усунути з посади президента Ла Ліги.