Іспанія

Іспанський функціонер під слідством.

Президент іспанської Ла Ліги висловився про розслідування проти нього у справі Барселони. Його слова наводить Marca.

"Я бачив цей фільм багато разів: на даний момент у мене вже три кримінальні позови, я втратив рахунок скарг у CSD. Стратегія не змінюється: завалювати скаргами і чекати, що якась минеться.

Я тим часом займаюся своєю справою: працюю заради професійного футболу. Решта, як і тоді, закінчиться димом… і тим, що постріл обернеться проти них", – сказав Тебас.