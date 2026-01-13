Іспанія

Ексгравець мадридців провів паралелі з початком тренерської кар’єри Зінедіна Зідана.

Колишній півзахисник мадридського Реала Гуті висловився щодо призначення Альваро Арбелоа на посаду головного тренера першої команди після відходу Хабі Алонсо. На його думку, рішення клубу має певну частку ризику, однак подібна ситуація вже траплялася в історії мадридців.

Гуті нагадав, що Арбелоа, як і свого часу Зінедін Зідан, прийшов до головної команди з Кастільї.

"Тут є певна загадка, але схожа ситуація була і тоді, коли Зінедін Зідан прийшов з Кастільї, і спочатку справи були не дуже добре.

У клубі знають, на що здатний Арбелоа, він тривалий час працював із молодіжними командами.

Якщо йому доручили таку відповідальну посаду, то в нього вірять. Залишається подивитися, як складеться його робота", — зазначив Гуті.

У мадридському клубі розраховують, що досвід Арбелоа у структурі академії допоможе йому успішно адаптуватися до роботи з першою командою.

Як футболіст Альваро Арбелоа виступав за Реал Мадрид з 2009 по 2016 рік, провівши 238 офіційних матчів і вигравши вісім трофеїв, серед яких дві Ліги чемпіонів. Також він був частиною легендарної збірної Іспанії, з якою став чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи.