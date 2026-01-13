Іспанія

Мадридський клуб мав можливість достроково повернути бразильця з оренди в Ліоні, однак вирішив не активувати цей пункт.

Мадридський Реал не планує переривати оренду нападника Ендріка, який наразі виступає за французький Олімпік Ліон. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

У контракті бразильця прописана спеціальна опція, що дозволяє «вершковим» повернути гравця до Мадрида під час зимового трансферного вікна. Цей пункт є дійсним лише до 20 січня. Однак, за інформацією джерела, керівництво Реала не збирається користуватися цим правом, навіть попри ситуацію зі звільненням Хабі Алонсо.

У Королівському клубі повністю задоволені тим, як Ендрік розпочав свій етап кар'єри у Франції. Сам футболіст також почувається щасливим у новій команді, особливо після того, як відзначився дебютним голом за ткачів. Таким чином, молодий талант продовжить отримувати ігрову практику в Лізі 1 щонайменше до кінця поточного сезону.

Нагадаємо бразилець, перейшов до Ліона на правах оренди за 1 мільйон євро,