Новим головним тренером першої команди став Альваро Арбелоа, який раніше працював із Кастільєю.

Реал Мадрид офіційно повідомив про завершення співпраці з Хабі Алонсо на посаді головного тренера першої команди після поразки у Суперкубку Іспанії від каталонської Барселони. Рішення було ухвалене за взаємною згодою сторін, інформує офіційний сайт "вершкових".

У клубі підкреслили, що Хабі Алонсо назавжди залишиться частиною мадридської родини як легенда Реала, яка завжди гідно представляла цінності клубу. Керівництво подякувало тренеру та його штабу за виконану роботу і побажало успіхів у подальшій кар’єрі.

Також Реал Мадрид оголосив ім’я нового наставника першої команди. Ним став Альваро Арбелоа, який з червня 2025 року очолював Кастілью та працює в тренерській системі клубу з 2020 року. За цей час Арбелоа здобув низку трофеїв на рівні академії, зокрема требл із Хувеніл А у сезоні-2022/23.

Як футболіст Альваро Арбелоа виступав за Реал Мадрид з 2009 по 2016 рік, провівши 238 офіційних матчів і вигравши вісім трофеїв, серед яких дві Ліги чемпіонів. Також він був частиною легендарної збірної Іспанії, з якою став чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи.

Нагадаємо, що Хабі Алонсо очолював мадридський Реал з літа 2025 року. Всього на чолі "вершкових" він провів 34 матчі.