Попри короткий період роботи, іспанський фахівець показав один із найкращих результатів в історії клубу.

12 січня Реал офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Хабі Алонсо. 44-річний іспанський спеціаліст очолював мадридський клуб понад сім місяців — із моменту свого призначення 25 травня 2025 року.

За час роботи Алонсо Реал провів 34 офіційні матчі в усіх турнірах. У цих поєдинках команда здобула 24 перемоги, чотири рази зіграла внічию та зазнала шести поразок.

Як повідомляє статистичний ресурс OptaJose, за відсотком перемог в офіційних матчах Хабі Алонсо посів шосте місце серед усіх тренерів в історії Реала. Його показник склав 70,6% перемог.

У рейтингу Алонсо поступається лише п’ятьом наставникам: Мануелю Пеллегріні, Жозе Моурінью, Радомиру Античу, Карло Анчелотті та Роберту Ферту. Важливо зазначити, що всі вони провели значно більше матчів на чолі мадридського клубу.

Найкращі тренери Реала за відсотком перемог в офіційних матчах:

1. Мануель Пеллегріні — 75% (48 матчів, сезон 2009/10)

2. Жозе Моурінью — 71,9% (178 матчів, 2010–2013)

3. Радомир Антич — 71% (36 матчів, 1991/92)

4. Карло Анчелотті — 70,8% (353 матчі, 2013–2015 та 2021–2025)

5. Роберт Ферт — 70,6% (45 матчів, 1932–1934)

6. Хабі Алонсо — 70,6% (34 матчі)

Нагадаємо, що напередодні змін на тренерському містку, 11 січня, Реал зазнав поразки у фіналі Суперкубка Іспанії, поступившись Барселоні з рахунком 2:3.