Напружені стосунки з тренером після Класіко вплинули на рішення бразильського форварда.

Нападник Реала Вінісіус Жуніор не поспішав продовжувати контракт із мадридським клубом, очікуючи остаточного рішення щодо майбутнього головного тренера Хабі Алонсо. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, відправною точкою напруження між футболістом і наставником стала реакція Вінісіуса на заміну в матчі десятого туру Ла Ліги проти Барселони, який відбувся 26 жовтня 2025 року та завершився перемогою Реала з рахунком 2:1.

Як зазначає Романо, стосунки Хабі Алонсо з окремими гравцями команди залишалися непростими протягом кількох місяців. Після згаданого Ель-Класіко тренер намагався знайти спільну мову з бразильцем і стабілізувати ситуацію, однак це не принесло бажаного результату.

У контексті переговорів щодо нового контракту Вінісіус вирішив зайняти вичікувальну позицію, бажаючи зрозуміти, чи залишиться Алонсо на чолі команди. Саме ця ситуація, за словами інсайдера, стала ключовою у всій історії навколо майбутнього гравця в Реалі.

Нагадаємо, після відставки Алонсо керівництво Реала оперативно оголосило про нового головного тренера. Команду очолив Альваро Арбелоа, який до цього працював із Реал Мадрид Кастілья — резервним складом столичного гранда.