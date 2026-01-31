Іспанія

У продовженні 22 туру чемпіонату Іспанії.

Жирона з Циганковим та Ванатом у складі програла аутсайдеру Ла Ліги (1:0)

Перший тайм запамʼятався зіткненням нападника Ваната та захисника господарів Костаса. У боротьбі за мʼяч біля воротарського майданчика астурійців українець відмахнувся рукою та розбив ніс капітану суперника.

У другому таймі обидві команди мали гарні можливості, аби відзначитись, але свою нагоду реалізували підопічні Альмалди . Легендарний Санті Касорла перехопив передачу на чужій половині поля, віддав пас на Лопеса, той пройшов по флангу та вирізав на ближню стійку. Фернандес із гострого кута вийшов віч-на-віч із голкіпером тер Штегеном, й покотив на порожні Чайру. Марокканець не схибив.

Цікаво, що аргентинський півзахисник віддав асист у першому ж матчі в Ла Лізі. Гості мали нагоду зрівняти рахунок на останній хвилині доданого часу. Після подачі з кутового Вітсель пробив небезпечно головою, але мʼяч пролетів у декількох сантиметрах від стійки.

У підсумку Реал Овʼєдо святкує першу перемогу за 15 матчів. Тепер відстань від 17 місця, яке посідає Леванте, складає один пункт. Підопічні Мічела залишаються на 11 сходинці, маючи у своєму активі 25 очок.

Циганков та Ванат провели на полі всю гру. Вінгер на 80-й хвилині заробив жовту картку та отримав оцінку 6.4. Нападник награв на найгіршу оцінку серед усіх — 5.7.

Реал Ов`єдо - Жирона 1:0

Гол: Чайра, 75

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль (Аїхадо, 70), Костас, Карму, Лопес — Ассан (Касорла, 64), Сібо (Фонсека, 70), Коломбатто (Дендонкер, 87), Чайра — Рейна (Крус Фернандес, 64), Віньяс

Жирона: тер Штеген — Мартін (Вітсель, 70), Рейс, Блінд, Морено — Мартін (Вітсель, 70), Бельтран (Стуані, 79), Лемар — Циганков, Хіль (Ечеверрі, 69) — Ванат

Попередження: Карму — Циганков