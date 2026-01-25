Іспанія

Зірковий форвард мадридського Реала досяг чергової визначної віхи у своїй кар'єрі.

27-річний капітан збірної Франції продовжує переписувати футбольну історію. Забивши свій черговий м'яч, Мбаппе довів лік голам за кар'єру до позначки 416. Цей показник дозволив йому обійти дворазового чемпіона світу Роналдо Назаріо, на рахунку якого 414 забитих м'ячів в офіційних матчах.

Особливу увагу експертів привертає вік, у якому Кіліан досяг цих вершин. Порівняння з двома головними гегемонами футболу XXI століття — Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду — демонструє, що француз рухається з випередженням їхніх графіків.

На момент свого 27-річчя статистика легенд виглядала наступним чином: Кіліан Мбаппе: 416 голів; Ліонель Мессі: 394 голи; Кріштіану Роналду: 272 голи. Варто зазначити, що значний ривок у результативності Кріштіану Роналду стався вже після 27 років, проте поточний темп Мбаппе дає підстави прогнозувати боротьбу за звання найкращого бомбардира в історії футболу.

Після переходу до мадридського Реала Мбаппе демонструє вражаючу стабільність та адаптацію. Поточний сезон складається для нападника більш ніж успішно — в його активі вже 39 забитих м'ячів. Загальна статистика француза у складі вершкових підтверджує його статус лідера команди: у 87 проведених поєдинках Кіліан відзначився 88 результативними діями (голи + асисти).

Дубль Кіліана у ворота Вільярреала допоміг Реалу Мадрид впевнено перемогти (2:0) та піднятися на першу сходинку турнірної таблиці