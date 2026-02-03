Інше

Португальський форвард незадоволений політикою клубу, у його контракті є клаусула в 50 млн євро.

Нападник Кріштіану Роналду може залишити Ан-Наср у червні. За інформацією португальського видання Record, нападник незадоволений ситуацією в клубі та розглядає варіанти продовження кар’єри в МЛС або повернення до Європи. У його контракті передбачена клаусула в розмірі 50 мільйонів євро.

Роналду розчарований ставленням до Ан-Насра з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії, який у 2023 році придбав контрольні пакети акцій чотирьох провідних клубів країни. За його відчуттями, фонд стримує трансферну активність Ан-Насра, що може завадити команді боротися за чемпіонський титул.

Повідомляється, що в інших клубах ліги відбуваються активні кадрові зміни, тоді як Ан-Наср залишився без гучних підписань. Сам Роналду вважає, що заслуговує на більше поваги, зважаючи на його роль у популяризації саудівського футболу та участь у промоції чемпіонату світу 2034 року, який пройде в країні.

З цієї причини форвард навіть відмовився виходити на матч проти Аль-Ріяда, який завершився перемогою команди з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія готує для Роналду роль власника клубу після 2027 року.