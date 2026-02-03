Україна: Перша ліга

22-річний півзахисник підписав угоду на три роки з опцією продовження.

Одеський Чорноморець офіційно підсилив склад одним із найяскравіших гравців Першої ліги. До команди приєднався фланговий півзахисник Віталій Фарасєєнко, який проводить надзвичайно результативний сезон.

Про трансфер повідомила пресслужба моряків. Сторони підписали контракт терміном на три роки з опцією продовження ще на один сезон. У клубі підкреслили, що новачок підходить до цього етапу кар’єри у статусі найрезультативнішого футболіста ПФЛ за системою гол + пас.

У поточному сезоні 22-річний Фарасєєнко виступав за Інгулець, за який провів 21 матч, забив 13 голів і віддав 5 результативних передач. За кількістю забитих м’ячів він ділить перше місце в списку найкращих бомбардирів Першої ліги.

"Гравець, на прихід якого чекали вболівальники, приєднується до команди на важливому відрізку сезону та розпочинає роботу разом із чорно-синіми. Вітаємо Віталія у складі моряків та бажаємо стабільної й результативної гри", — йдеться в заяві клубу.

Наразі Чорноморець посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи 38 очок, і продовжує боротьбу за повернення до елітного дивізіону українського футболу. Взимку команду очолив досвідчений український тренер Роман Григорчук.