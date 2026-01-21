Угода розрахована до літа 2030 року.
Фран Бельтран, ФК Жирона
21 січня 2026, 19:17
Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Сельти Франом Бельтраном.
Угода з 26-річним іспанським хавбеком розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується.
Бельтран виступав за Сельту з 2019 року. На його рахунку 263 матчі, вісім голів та три асисти.
Після 20 турів Жирона, в якій виступають троє українців – Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат, набрала 24 очки та посідає 11 місце у Ла Лізі.
