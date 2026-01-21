Іспанія

Угода розрахована до літа 2030 року.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Сельти Франом Бельтраном.

Угода з 26-річним іспанським хавбеком розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується.

Бельтран виступав за Сельту з 2019 року. На його рахунку 263 матчі, вісім голів та три асисти.

Після 20 турів Жирона, в якій виступають троє українців – Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат, набрала 24 очки та посідає 11 місце у Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що Марк-Андре тер Штеген став гравцем Жирони.