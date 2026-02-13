Інше

Контракт з українцем підписано до кінця 2026 року.

Таджицький клуб Істіклол на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Іваном Зотьком.

Угода з 29-річним українцем розрахована до кінця 2026 року.

Попереднім клубом Зотько був киргизький Узген, за який він виступав із січня 2025 року. Він відіграв 20 матчів без результативних дій.

Також Іван виступав за Олімпік, Судуву, Валенсію Б, Урарту, Кривбас, Ельче, Металіст та Льєйду.

Зазначимо, що Істіклол є чинним чемпіоном чемпіонату Таджикистану.