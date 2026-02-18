Ліга чемпіонів

Тренер Монако наголосив на єдності команди та правильному настрої на плейоф Ліги чемпіонів.

Головний тренер Монако Себастьян Поконьйолі прокоментував поразку своєї команди від ПСЖ (2:3) у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Наставник залишився відносно оптимістичним, підкресливши сильні сторони своєї команди та наголосивши на важливості матчу-відповіді.

"Про жаль поговоримо після матчу-відповіді. Ми могли б краще тримати м'яч, — зазначив Поконьйолі. — Але проти команди, яка контролювала майже 75% володіння м’ячем, важко залишатися свіжими. Я вважаю позитивним те, що ми добре зіграли в обох голах і змогли захищатися навіть удесятьох".

Тренер також прокоментував червону картку Головіна:

"Я розчарований. Не тільки через саму картку, а й через обставини, що її супроводжували. Грати вдесятьох проти одинадцяти на такому рівні дуже складно, особливо коли у нас відсутні ключові гравц".

Поконьйолі відзначив важливі моменти гри:

"Ми відчували, що можемо провести вечір на власних умовах після того, як Філіп відбив пенальті. Пропустивши два голи, ми можемо грати краще, але захистилися достатньо добре, щоб зберегти надію на матч-відповідь".

Тренер закликав команду залишатися єдиною:

"Я хотів, щоб хлопці не йшли в роздягальню з негативними думками. Ми прагнемо єдності, позитивного настрою та концентрації на наступному матч".

Щодо суперечливого епізоду з рукою Маркіньоса, Поконьйолі заявив:

"На мою думку, це пенальті. Але це факт гри, і часу назад не повернеш".

Матч-відповідь між Монако та ПСЖ відбудеться 25 лютого у Монако.