Іспанія

Ніко Вільямс вибув через пубалгію та може пропустити понад місяць.

Атлетік із Більбао зазнав кадрової втрати: нападник Ніко Вільямс вибув на невизначений термін через проблеми з паховою грижею. У 23-річного вінгера діагностували пубалгію, яка суттєво обмежує його фізичні можливості.

Головний тренер басків Ернесто Вальверде підтвердив, що точні строки повернення футболіста поки невідомі. Найближчим часом гравець пройде додаткові медичні обстеження, після чого буде визначено план лікування та відновлення.

За попередніми оцінками, Вільямс може пропустити щонайменше місяць. Таким чином, він майже напевно не допоможе команді у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдад, який запланований на 3 березня.

У нинішньому сезоні Ніко провів 26 матчів у складі Атлетика, відзначившись чотирма голами та шістьма результативними передачами.