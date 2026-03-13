Іспанія

Football.ua представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 13-16 березня.

Відсьогодні й до вівторка, 17 березня, мають відбутися всі десять матчів 28-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на стадіоні Мендісорроса у Віторії-Гастейс, де місцевий Алавес прийматиме Вільярреал.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 13 березня, 22:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 1:3

Кіке Санчес Флорес дебютував на чолі Алавеса драматичною виїзною поразкою від Валенсії (2:3), продовживши безвиграшну серію клубу в чемпіонаті до п'яти матчів (2Н, 3П). Тільки двома очками переважаючи 18-ту Мальорку, представник Віторії-Гастейс сподіватиметься вп'яте поспіль уникнути невдачі в дуелі з Вільярреалом на Мендісорроса, у попередніх чотирьох здобувши три звитяги.

Вільярреал туром раніше скромно впорався з Ельче вдома (2:1), продовживши переслідування третього в турнірній таблиці Атлетіко Мадрид. Підопічні Марселіно мають тільки одну перемогу при одному нічийному результаті й трьох поразках в останніх п'яти поєдинках чемпіонату, але навіть у такій формі вони спроможні відкрити черговий тур Ла Ліги своїм успіхом.

прогноз 1:2

Субота, 14 березня, 15:00. Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 1:1

Минулої суботи Жироні вдалося врятуватися від другої за сезон поразки Леванте. У Валенсії команда Мічела зіграла внічию й тепер спробує продовжити свою безпрограшну серію в домашніх матчах проти Атлетіка Більбао (2В, 1Н). Недостатньо впевнено виглядаючи в поєдинках Ла Ліги-2025/26 на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, місцевий клуб навряд чи здобуде три очки завтра.

Атлетік туром раніше дав бій Барселоні вдома, але очікувано поступився (0:1). Колектив Ернесто Вальверде п'ятьма заліковими балами поступається шостій Сельті й сподівається скоротити своє відставання від топ-6 задля покращення шансів на успіх у боротьбі за єврокубки. Попри вкрай невдалі результати на виїзді, клуб із Більбао може зачепитися за нічию з Жироною.

прогноз 1:1

Субота, 14 березня, 17:15. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 1:0

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 14.03.2026.

Субота, 14 березня, 19:30. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 2:1

Відібравши очки в Еспаньйола на виїзді (1:1) Реал Ов'єдо продовжує мріяти про покращення свого жахливого турнірного становища. На Естадіо Карлос Тартьєре місцевому клубу вдається дати бій більшості суперників, тож Валенсія ризикує стати єдиною, хто протягом поточної кампанії поступився йому двічі. Завтра ж підопічні Гільєрмо Альмади до останнього боротимуться бодай за нічию.

Продемонструвавши характер у домашній дуелі з Алавесом (3:2) Валенсія націлилася на першу за майже рік серію з трьох звитяг у чемпіонаті. Тим не менш, нещодавні дві перемоги на виїзді були для команди Карлоса Корберана єдиними за поточну кампанію Ла Ліги поза Камп де Месталья, тож навряд чи варто очікувати від неї значного успіху навіть у матчі проти аутсайдера.

прогноз 0:1

Субота, 14 березня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 2:2

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 14.03.2026.

Неділя, 15 березня, 15:00. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма-де-Мальорка. Перше коло — 2:3

Під керівництвом Мартіна Демічеліса Мальорка повноцінно дебютувала прикрою виїзною нічиєю з Осасуною (2:2). Таким чином безвиграшна серія одного з претендентів на виліт продовжилася до п'яти матчів (1Н, 4П). На Естаді Мальорка Сон Муа Еспаньйол перемагає дуже нечасто, тож і в неділю клубу з Барселони навряд чи буде легко.

Колектив Маноло Гонсалеса туром раніше не впорався вдома з Реалом Ов'єдо (1:1). Безвиграшна серія Еспаньйола тепер налічує аж десять матчів Ла Ліги (4Н, 6П). Саме на виїзді клуб із Барселони наразі востаннє перемагав у чемпіонаті, але малоймовірно, що в неділю він уперше в історії вдруге за сезон обіграє Мальорку.

прогноз 1:1

Неділя, 15 березня, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 1:4

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 15.03.2026.

Неділя, 15 березня, 19:30. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 1:1

Учасники 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи в неділю проведуть важливий із турнірної точки зору поєдинок у Севільї. Після виїзної невдачі з Хетафе (0:2) Реал Бетіс учора на виїзді поступився й Панатінаїкосу (0:1), вперше з жовтня 2024 року зазнавши двох поспіль "сухих" поразок. Зауважимо, що підопічні Мануеля Пеллегріні виграли тільки один із дев'яти останніх матчів проти Сельти (3Н, 5П).

Сельта ж на тлі очікуваної, але прикрої поразки від Реала Мадрид удома (1:2), так само у Віго вчора зіграла внічию з Ліоном (1:1) через пізній гол орендованого Ендріка. Команда Клаудіо Хіральдеса в разі успіху в неділю опиниться на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Тим не менш, очікуємо, що конкурентам у боротьбі за місце в топ-5 не вдасться виявити сильнішого.

прогноз 1:1

Неділя, 15 березня, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 3:1

В умовній репетиції наступного фіналу Кубка Іспанії Реал Сосьєдад минулої суботи поступився Атлетіко в Мадриді (2:3). Під керівництвом Пеллегріно Матараццо клуб із Сан-Себастьяна ще не програвав удома й тепер спробує перервати серію з двох "сухих" поразок від Осасуни на Аноеті. З урахуванням суперечливої виїзної форми суперника, недільні господарі поля мають усі шанси на успіх.

Осасуна туром раніше вирвала домашню нічию з Мальоркою (2:2). Підопічні Алессіо Ліші досі не в безпеці, але виліт вважається малоймовірним на тлі провальних виступів кількох конкурентів. Тільки дев'ять із 34-х залікових балів клуб із Памплони набрав не на Естадіо Ель-Садар, тож у неділю він очікувано буде андердогом виїзної дуелі з Реалом Сосьєдад.

прогноз 2:1

Понеділок, 16 березня, 22:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 3:0

Обігравши вчора Самсунспор (3:1) Райо Вальєкано в Туреччині продовжив свою безпрограшну серію в усіх турнірах до шести матчів (3В, 3Н). Команда Іньїго Переса, схоже, остаточно оговталася від невеликої січневої кризи, під час якої зазнала чотирьох поспіль поразок, і тепер готова вдома розібратися з одним із головних претендентів на виліт.

Леванте туром раніше втратив домашню звитягу над Жироною (1:1). Чотирма очками поступаючись 17-му Ельче колектив Луїша Каштру має нав'язати боротьбу учаснику 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій задля покращення свого турнірного становища. Тим не менш, з огляду на форму суперника, вкрай імовірно, що клуб із Валенсії залишить Естадіо де Вальєкас ні з чим.

прогноз 2:1

