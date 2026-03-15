Пікель вивів свою команду вперед, але згодом отримав вилучення.

Мальорка в більшості здобула вольову перемогу над Еспаньйолом (2:1)

На початку гри команди обмінялися небезпечними моментами. Згодом відкрити рахунок вдалося гостям. Долан відкрився на межі офсайду, протягнув мʼяч та розрізав витонченим пасом оборону суперника. Пікель в один дотик відправив шкіряного в сітку.

На старті другого тайму каталонський клуб залишився в меншості. Пікель, який вивів свою команду вперед, цього разу відзначився з негативного боку. Конголезець пішов у грубий відбір проти Маскареля, за що спочатку отримав жовту картку, але після перегляду ВАР справедливо побачив перед собою червоне світло.

У більшості господарі змогли переломити хід гри. На 66-й хвилині Торре з меж штрафного майданчика завдав удару, і мʼяч після рикошету від захисника опинився у воротах. Епізод довго переглядали на легітимність через можливий фол на захисникові Еспаньйола Гонсалесі, але ВАР не побачив нічого кримінального.

На заключних хвилинах поєдинку Саму Коста приніс своїй команді перемогу. Португальський півзахисник отримав пас від Маскареля, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив без шансів для Дмітровича. Сербський воротар, який рятував усю гру як міг, цього разу був безсилим.

У підсумку Мальорка святкує довгоочікувану перемогу, яка дозволяє команді покинути зону вильоту. Наразі підопічні Демікеліса посідають 16-ту сходинку, маючи у своєму активі 28 пунктів. Еспаньйол залишається 7-м із 37 балами.

Мальорка – Еспаньйол 2:1

Голи: Торре 65, Саму Коста 89 – Пікель 36

Мальорка: Роман — Маффео (Санчес, 83), Райльо, Вальєнт, Мохіка (Лувумбу, 83) — Маскарель, Саму Коста — Джозеф, Торре (Дардер, 75), Морланес (Калумба, 57) — Мурікі

Еспаньйол: Дмитрович — Ель-Хілалі, Рідель (Лосано, 71), Кабрера, Ромеро — Гонсалес, Пікель — Долан (Хофре, 81), Еспосіто (Рубіо, 57), Терратс (Силінас, 81) — Гарсія (Фернандес, 71)

Попередження: Мохіка (40), Вальєнт (90+2), Лувумбу (90+4) – Рідель (31), Долан (80), Ромеро (85)

Вилучення: Пікель (54)