Француз хоче залишитися, але остаточна позиція керівництва ще не визначена.

Центральний півзахисник Реала Мадрид Едуардо Камавінга має намір залишитися у мадридському клубі та боротися за місце в основному складі у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 23-річний француз не розглядає варіант із відходом влітку та налаштований довести свою цінність для команди. Водночас остаточне рішення з боку клубу може залежати від ситуації з головним тренером, яка наразі залишається невизначеною.

Керівництво Реала планує визначитися з майбутнім наставника після завершення сезону, і саме цей фактор може вплинути на подальшу роль Камавінги у команді. Незважаючи на чутки про можливий трансфер, сам футболіст зберігає чітку позицію — він хоче продовжити кар’єру в Мадриді.

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид веде переговори щодо повернення Жозе Моурінью.