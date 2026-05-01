Ліга Європи

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Ноттінгем Форестом.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Ноттінгем Форест (0:1).

"Ми граємо у півфіналі, а півфінал – це дуже складно. Два роки тому ми також грали у півфіналі Ліги конференцій проти Олімпіакосу та програли, а минулого року дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, і цього року граємо у півфіналі Ліги Європи.

Приїхати за такої підтримки — це справді фантастика, але у грі виникають труднощі. Перемогти у півфіналі – це дуже непросто. Два роки тому з Олімпіакосом, цього року з Ноттінгемом, і все, що відбувалося на полі за 90 хвилин, я цього очікував.

Звісно, ​​ми могли виграти, могли зіграти внічию, але матч був напруженим. І ми грали так, як планували, і ми мали шанси на перемогу. Залишилося 90 хвилин, ще 90 хвилин, а можливо навіть додатковий час і серія пенальті.

Я знаходжусь у рівновазі – у хорошій рівновазі з приводу результату, матчу, реакції гравців, а також підтримки, яка нам допомагає. Тепер ми маємо з оптимізмом дивитися на атмосферу, яку зможемо створити на Вілла Парк разом із нашими вболівальниками, та провести матч, отримуючи від нього задоволення.

Потрібно насолоджуватись моментом, в якому ми знаходимося, півфіналом, який у нас є, та можливістю, яка представиться нам наступного тижня. Звичайно, якщо ми не виграємо матч, ми не заслуговуємо на фінал. Я сповнений мотивації та ентузіазму, і я в хорошому настрої, щоб зіграти матч-відповідь вдома і постаратися дотримуватися нашого ігрового плану", — наводить слова Емері прес-служба клубу.

