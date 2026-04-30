Іспанія

Хав'єр Пасторе закликав набратися терпіння щодо 18-річного аргентинського таланта, який після непоганого старту в Мадриді почав отримувати менше ігрового часу.

Відомий ексфутболіст Хав'єр Пасторе, який наразі працює агентом, висловився про майбутнє свого клієнта Франко Мастантуоно в мадридському Реалі. Вінгер проводить дебютний сезон у Європі. Спочатку 18-річний гравець регулярно виходив у стартовому складі "вершкових", проте в останні місяці далеко не завжди з'являється навіть на заміну.

"Йому всього 18 років. Франко неймовірно талановитий — саме тому він потрапив до такого клубу. Потрібно дати йому час на адаптацію", — наводить слова Пасторе видання Diario AS. Агент також зазначив, що Мастантуоно не належить до гравців, які самотужки вирішують долю матчів, як Кіліан Мбаппе чи Вінісіус Жуніор. За словами Пасторе, Франко — командний гравець, для якого критично важливою є зіграність із партнерами.

У сезоні-2025/26 юний аргентинець намагається закріпитися в обоймі мадридців, маючи контракт із клубом до 2031 року. Попри тимчасові труднощі, оточення гравця впевнене, що з часом він зможе продемонструвати свій справжній потенціал у столиці Іспанії.

Наступний поєдинок підопічні Альваро Арбелоа проведуть 3 травня о 22:00 проти Еспаньйола.