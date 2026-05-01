Форвард "орлів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Нападник Крістал Пелес Йорген Странд Ларсен прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Крістал Пелес (3:1).

"Мені це було потрібно. Мені не пощастило у матчі проти Ліверпуля, я відчував, що втратив впевненість у собі, але завжди продовжував боротися. Це важко: двоє хороших гравців змагаються за одне місце в складі. Але вийти на заміну й забити гол – це просто неймовірно.

Після того, як ми забили на початку матчу, стало видно, що це хороша команда. Ми мали залишатися в грі й не втрачати голови. Ми ведемо 3:1, але попереду ще один матч – для мене й команди було важливо забити третій гол.

Ми знаємо структуру їхнього тренера та команди. Ми мусили визнати, що це хороша команда, тому нам довелося трохи відсунутися назад, але ми добре діяли в контратаках – і якби ми були ще кращими, то могли б забити більше. Ми не будемо надто святкувати. Ми дуже задоволені цим результатом і, сподіваємося, наступного четверга ми переможемо їх і пройдемо далі", — наводить слова Ларсена прес-служба УЄФА.

