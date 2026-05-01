Ліга конференцій

Хавбек "орлів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Півзахисник Крістал Пелес Адам Вортон прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Шахтаря (3:1).

"Ми знаємо, наскільки вони хороша команда. Ми дивилися їхні матчі. Вони демонстрували сильну гру в чемпіонаті та в Лізі конференцій. Ми знали, що матч буде важким, але це чудовий результат, який ми веземо додому на Селхерст Парк.

Ми розуміємо, що це лише половина шляху. У них є топ-гравці, тож ми знаємо, що наступного тижня вони становитимуть загрозу, але настрій дуже позитивний. Це має величезне значення для нас, і я впевнений, що атмосфера наступного тижня буде неймовірною.

Я вважаю, що на вихідних Ліверпуль реалізував свої моменти проти нас, а ми – ні. Різниця в тому, що сьогодні ми скористалися своїми шансами. У нас було ще кілька моментів, які ми могли реалізувати, але ті шанси, які у нас були, я вважаю, були дуже ефективними. Ми змусили голкіпера попрацювати і, очевидно, забили три чудові голи, тож я в захваті. Якщо хлопці зможуть повторити це наступного тижня, я буду дуже щасливий.

Вони багато володіли м’ячем. Це їхній стиль гри. Ми знали, що у нас м’яч буде нечасто, але я вважаю, що ми все одно несли загрозу щоразу, коли вибігали в контратаки. Ми були розчаровані пропущеним голом після їхнього кутового. Я думав, що це наша сильна сторона, адже вони не найсильніша в плані фізики команда. Але я вважаю, що ми дуже добре відреагували і згодом забили два чудових голи, тому я задоволений. Це чудовий початок протистояння.

Вболівальники підтримували нас протягом усього сезону – і в єврокубках, і в Прем’єр-лізі. Але особливо в єврокубках на виїзді, вони приїздили у великій кількості. Це має величезне значення для нас, і я впевнений, що атмосфера наступного тижня буде неймовірною. Так було у чвертьфіналі, тож якщо вони зможуть це перевершити, це точно нам допоможе", — наводить слова Вортона прес-служба клубу.

