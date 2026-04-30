Майбутнє португальського захисника в каталонському клубі залишається під питанням через небажання Аль-Хіляля йти на поступки в переговорах.

Майбутнє крайнього захисника Аль-Хіляля Жуана Канселу, який виступає на правах оренди за Барселону, залишається невизначеним. Каталонський гранд розраховує зберегти португальця і вже працює над оформленням угоди.

За інформацією видання Sport, розглядається варіант із продовженням оренди, також можливий повноцінний трансфер із включенням в угоду півзахисника Марка Касадо. Водночас журналіст Габріель Санс повідомляє, що саудівський клуб наразі неохоче сприяє переходу гравця.

Багато чого залежатиме від посередництва агента футболіста Жорже Мендеша. Портал Transfermarkt оцінює вартість 31-річного гравця у 9 мільйонів євро. Попри таку оцінку, переговори обіцяють бути складними через позицію власників контракту захисника.