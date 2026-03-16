Іспанія

У мадридському клубі розраховують на турецького півзахисника після змін на тренерському містку.

Реал Мадрид має серйозні плани щодо розвитку атакуючого півзахисника Арди Гюлера і вірить, що вже найближчим часом турецький футболіст може стати одним із ключових гравців команди. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу вже донесло свої очікування безпосередньо до самого 21-річного футболіста. Особливо ці розмови активізувалися після відставки Хабі Алонсо з посади головного тренера команди.

У Реалі Мадрид переконані, що прогрес Гюлера дозволить йому найближчим часом стати одним із найвпливовіших футболістів команди.

У поточному сезоні турецький плеймейкер провів 43 матчі, забив чотири голи та віддав 13 результативних передач.