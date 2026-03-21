Монтаж даху може затягнутися довше очікуваного та змусити клуб шукати тимчасову арену.

Барселона може повторно переїхати з Камп Ноу на час завершального етапу реконструкції стадіону. Йдеться про встановлення нового даху, яке наразі заплановане на літо 2027 року.

За інформацією каталонських ЗМІ, ці роботи виявилися складнішими, ніж передбачалося спочатку. У клубі розраховували впоратися в міжсезоння, однак інженери оцінюють реальні терміни приблизно у сім місяців, що значно перевищує попередні прогнози.

Раніше керівництво Барселони планувало домовитися з Ла Лігою про шість виїзних матчів поспіль — наприкінці сезону 2026/27 та на старті кампанії 2027/28. Це мало забезпечити близько чотирьох місяців без домашніх ігор, але тепер цього часу може не вистачити.

У разі затримок клубу доведеться знову шукати альтернативну арену. Серед варіантів розглядають Естаді Йохан Кройф або повернення на Олімпійський стадіон Монтжуїк. Втім, обидва сценарії мають суттєві недоліки: оренда Монтжуїка є фінансово невигідною, а стадіон молодіжної команди не відповідає вимогам Ла Ліги за місткістю.

Барселона також вивчає можливість розширення Естаді Йохан Кройф до 16 тисяч місць, однак для цього потрібен дозвіл міської влади та додаткові будівельні роботи.

Нагадаємо, нещодавно оновлений Камп Ноу вже частково відкрився для вболівальників і прийняв близько 60 тисяч глядачів після збільшення доступної місткості до понад 62 тисяч місць.