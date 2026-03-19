Обстеження підтвердило, що воротар повністю здоровий.

Голкіпер Барселони Жоан Гарсія уникнув травми після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу. Попри занепокоєння вболівальників і повідомлення у ЗМІ, детальне медичне обстеження не виявило жодних пошкоджень.

У клубі запевнили, що Гарсія повністю здоровий і готовий повернутися на поле вже у найближчому матчі. Наступну гру Барселона проведе 22 березня проти Райо Вальєкано в рамках 29-го туру Ла Ліги.

Following today’s tests, Joan Garcia has been cleared with no injury and will be available for selection. pic.twitter.com/3wfx5AWjgE — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 19, 2026

У поточному сезоні 2025/26 воротар провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 35 м’ячів, а ще у 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими".

Раніше також повідомлялося, що Барселона розглядає можливість продовження оренди вінгера Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.