Обстеження підтвердило, що воротар повністю здоровий.
Жоан Гарсія, getty images
19 березня 2026, 18:35
Голкіпер Барселони Жоан Гарсія уникнув травми після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.
Про це повідомила пресслужба каталонського клубу. Попри занепокоєння вболівальників і повідомлення у ЗМІ, детальне медичне обстеження не виявило жодних пошкоджень.
У клубі запевнили, що Гарсія повністю здоровий і готовий повернутися на поле вже у найближчому матчі. Наступну гру Барселона проведе 22 березня проти Райо Вальєкано в рамках 29-го туру Ла Ліги.
У поточному сезоні 2025/26 воротар провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 35 м’ячів, а ще у 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими".
Раніше також повідомлялося, що Барселона розглядає можливість продовження оренди вінгера Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.