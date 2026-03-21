Гравець є невід’ємною складовою команди Фліка.

Бразильський нападник Рафінья Діас проводить свій четвертий рік у каталонській Барселоні й за цей час набув статусу надзвичайно важливого гравця стартового складу.

Однак контракт 29-річного виконавця поступово добігає завершення, і цим літом за ним залишатиметься лише два роки терміну його дії.

На тлі цього активізувались чутки, які пов’язують Рафінью, зокрема, із грошовитою Саудівською Аравією.

Проте останні новини від іспанських ЗМІ наполягають на тому, що бразилець максимально комфортно почуває себе в Барселоні й переконав представників клубу, що будь-які пропозиції на його адресу будуть залишатись без розгляду.

"Блаугранас" при цьому вважають гравця недоторканним на трансферному ринку, тож без зайвої потреби не активізуватимуть перемовини навіть у випадку надходження солідних пропозицій, поважаючи лояльність гравця.

Утім, також преса наголошує на тому, що подібний стан справ зберігатиметься лише до завершення чемпіонату світу, де залежно від виступу Рафіньї та збірної Бразилії ситуація може змінитись.

На рахунку нападника 19 голів та вісім асистів у 30 матчах поточної кампанії.