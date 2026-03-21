Французький захисник не є недоторканним для каталонців перед літнім трансферним вікном.

Барселона готова вислухати пропозиції щодо універсального захисника Жюля Кунде під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто для Marca.

Незважаючи на те, що француз нещодавно продовжив контракт із клубом до 2030 року, він не вважається недоторканним гравцем у складі каталонців. Керівництво Барселони планує уважно вивчити будь-які серйозні пропозиції перед ухваленням остаточного рішення.

У поточному сезоні Кунде є одним із ключових футболістів команди під керівництвом Гансі Фліка. Він провів 40 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три голи та чотири результативні передачі, однак наразі відновлюється після травми задньої поверхні стегна.

Водночас ситуація виглядає неоднозначною, адже Барселона не має достатньої глибини на правому фланзі оборони. Жоау Канселу виступає за клуб на правах оренди, Ерік Гарсія є номінальним центрбеком, а молодий Хаві Еспарт лише нещодавно почав отримувати ігровий час у першій команді.

Таким чином, у разі отримання вигідної пропозиції каталонці можуть опинитися перед непростим вибором між фінансовою вигодою та збереженням стабільності в обороні на наступний сезон.