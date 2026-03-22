Іспанія

Команда з Більбао забезпечила результат ще до перерви та втримала перевагу у другому таймі.

Атлетік здобув перемогу над Бетісом у матчі 29-го туру Ла Ліги, перегравши суперника з рахунком 2:1 на стадіоні Сан-Мамес.

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині — захисник Дані Вівіан вдало підключився до атаки та вразив ворота. Наприкінці першого тайму перевагу Атлетика подвоїв Ойан Сансет, який забив на 45-й хвилині.

Після перерви Бетіс спробував повернутися у гру і на 75-й хвилині скоротив відставання завдяки точному удару Пабло Форнальса. Однак зрівняти рахунок гостям не вдалося — Атлетік впевнено довів матч до перемоги.

Після цього поєдинку Бетіс із 44 очками залишається на п’ятій позиції в турнірній таблиці, тоді як Атлетік піднявся на дев’яте місце, маючи у своєму активі 38 балів.

Голи: Вівіан 25, Сансет 45 — Форнальс 75