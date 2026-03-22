Англія

Дубль О’Райлі у фіналі проти Арсеналу забезпечив черговий титул для містян.

Манчестер Сіті став володарем Кубка англійської ліги, впевнено обігравши Арсенал у фіналі з рахунком 2:0.

Доля матчу вирішилася у другому таймі, коли головним героєм став О’Райлі. Півзахисник відзначився двічі — на 60-й та 64-й хвилинах, забезпечивши своїй команді комфортну перемогу.

Цей трофей став ювілейним для головного тренера містян Пепа Гвардіоли — 40-м у його тренерській кар’єрі. Іспанський фахівець продовжує зміцнювати свій статус одного з найуспішніших наставників в історії футболу.

З Манчестер Сіті Гвардіола вже здобув 19 трофеїв, серед яких шість титулів чемпіона Англії, п’ять Кубків ліги, два Кубки Англії, три Суперкубки країни, а також перемоги в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Загалом у кар’єрі іспанець вигравав чемпіонати Іспанії, Німеччини та Англії, а також неодноразово тріумфував у єврокубках.