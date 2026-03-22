Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють мадридські Реал та Атлетіко.
Андрій Лунін, Getty Images
22 березня 2026, 21:13
Мадридські Реал та Атлетіко зіграють у столичному дербі на Сантьяго Бернабеу в двадцять дев'ятому турі іспанської Ла Ліги.
Альваро Арбелоа, після перемоги над англійським Манчестер Сіті (1:2), використав із перших хвилин Андрія Луніна в рамці воріт, тоді як Карвахаль гратиме праворуч у захисті.
Дієго Сімеоне, на тлі поразки від лондонського Тоттенгема (2:3), залучив до стартового складу Коке в центр поля.
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч, Гюлер — Б. Діас, Вінісіус.
Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Алаба, Беллінгем, Камавінга, Мбаппе, Александер-Арнольд, Г. Гарсія, Каррерас, Мастантуоно, Агуадо, Анхель.
Атлетіко: Муссо — М. Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке, Джонні, Лукман — Грізманн, Альварес.
Запасні: Есківель, де Луїс, Хіменес, Ленгле, Моліна, Х. Діас, Баена, Альмада, Варгас, Гонсалес, Серлот.
Гра Реал Мадрид — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом.
