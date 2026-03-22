Ліга чемпіонів

Мадридські Реал та Атлетіко зіграють у столичному дербі на Сантьяго Бернабеу в двадцять дев'ятому турі іспанської Ла Ліги.

Альваро Арбелоа, після перемоги над англійським Манчестер Сіті (1:2), використав із перших хвилин Андрія Луніна в рамці воріт, тоді як Карвахаль гратиме праворуч у захисті.

Дієго Сімеоне, на тлі поразки від лондонського Тоттенгема (2:3), залучив до стартового складу Коке в центр поля.

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч, Гюлер — Б. Діас, Вінісіус.

Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Алаба, Беллінгем, Камавінга, Мбаппе, Александер-Арнольд, Г. Гарсія, Каррерас, Мастантуоно, Агуадо, Анхель.



Атлетіко: Муссо — М. Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке, Джонні, Лукман — Грізманн, Альварес.

Запасні: Есківель, де Луїс, Хіменес, Ленгле, Моліна, Х. Діас, Баена, Альмада, Варгас, Гонсалес, Серлот.