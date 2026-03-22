Влучний удар Ваза у другому таймі приніс римлянам важливі три очки.

Рома здобула непросту перемогу над Лечче у 30-му турі Серії А, обігравши суперника з рахунком 1:0.

У першому таймі господарі володіли ініціативою та більше контролювали м’яч, однак зламати оборону гостей не змогли. Лечче діяв компактно, не дозволяючи створювати по-справжньому небезпечні моменти, а сам відповідав рідкісними контратаками та стандартами.

Після перерви римляни додали в інтенсивності та почали частіше загрожувати воротам суперника. Вирішальний момент настав після флангової атаки: Ермосо виконав подачу, а Ваз виграв позицію в штрафному майданчику та точно пробив головою.

У завершальні хвилини Рома грамотно контролювала хід гри, не дозволивши Лечче створити реальну загрозу.

Рома - Лечче 1:0

Гол: Ваз, 57

Рома: Свілар — Манчіні (Гіларді, 46), Ндіка, Ермосо — Ренш, Крістанте, -, Цимікас (Анхеліньйо, 75) — Пізіллі, Пеллегріні (Вентуріно, 80) — Мален

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Галло — Нгом, Рамадані — Банда (Ндрі, 67), Гандельман (Фофана, 61), П'єротті — Штулич (Шеддіра, 61)

Попередження: Анхеліньйо