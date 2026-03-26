Іспанія

Назріває один з найгучніших трансферів літа?

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про можливий перехід до мадридського Реала. Його слова наводить Marca.

"Те, що я грав за Атлетіко, не заважає виступати за Реал. Є й інші футболісти, які проходили цей шлях. Не безпосередньо, але з часом. Не можна відмовлятися від найкращих клубів світу.

Чи хотів би я знову грати в Іспанії, в Мадриді, в Ла Лізі? Так, хотів би повернутися, звісно. У мене залишився один рік за контрактом, настане момент, коли треба буде сісти і все обговорити", – сказав Родрі.

У поточному сезоні Родрі відіграв за Манчестер Сіті 28 матчів та забив два голи.