Іспанія

Причиною відсутності центрального захисника у складі "вершкових" стали претензії клубу до його способу життя, який не відповідає професійним вимогам мадридців.

Центральний захисник Рауль Асенсіо переживає непростий період у мадридському Реалі. Як повідомляє журналіст Пабло Гальєго, відсутність гравця у складі останнім часом не пов'язана із проблемами зі здоров'ям.

За даними джерела, причина полягає у тому, що спосіб життя футболіста поза полем не відповідає суворим вимогам Королівського клубу. Керівництво та тренерський штаб незадоволені дисципліною 23-річного іспанця, що призвело до його виведення з основного складу на останні матчі.

У поточному сезоні Асенсіо узяв участь у 30 матчах з урахуванням усіх турнірів, відзначився двома голами та записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Вже 4 квітня Реал проведе виїзний матч проти Мальорки в межах Ла Ліги. Початку поєдинку заплановано на 17:15.