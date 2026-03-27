Голкіпер Реала має проблеми з обома ногами після останнього свого матчу з Сіті.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа зазнав одразу двох пошкоджень і може вибути на тривалий термін. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, у бельгійця діагностовано м’язову травму переднього прямого м’яза правого стегна — саме це ушкодження було зазначене в офіційному медичному звіті клубу. Водночас у голкіпера також виявлено перевантаження лівого привідного м’яза.

Повідомляється, що другу проблему Куртуа відчув ще під час розминки перед останнім своїм матчем проти Манчестер Сіті, коли на початку другого тайму його замінив українець Андрій Лунін. Хоча це пошкодження вважається менш серйозним, воно додатково ускладнює ситуацію.

За попередніми оцінками, воротар може пропустити до шести тижнів. Його повернення на поле очікується наприкінці квітня або на початку травня.