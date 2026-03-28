Барселона отримає фінансову компенсацію від ФІФА через травму вінгера Рафіньї, яку той отримав під час виступів за збірну Бразилії. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, бразилець вибув приблизно на п’ять тижнів через ушкодження задньої поверхні стегна. Якщо гравець буде поза грою понад 28 днів, каталонський клуб має право на компенсацію в рамках програми захисту клубів ФІФА.

Водночас у Барселоні це рішення не сприймають як повноцінну компенсацію втрати важливого футболіста в ключовий відрізок сезону. Особливе невдоволення викликає той факт, що травма сталася під час товариського матчу проти Франції у США, який не мав турнірного значення.

У клубі також занепокоєні через попередні м’язові проблеми Рафіньї та вважають, що гравця не варто було залучати до настільки інтенсивного навантаження в умовах перельотів і щільного графіка.

Травма бразильця стала серйозним ударом для Барселони напередодні вирішальної фази сезону, коли команда веде боротьбу за ключові трофеї.