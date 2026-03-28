Віктор Муньйос з Осасуни привернув серйозну увагу каталонців, але умови контракту, за якими 20 мільйонів євро підуть до скарбниці найлютішого ворога, змушують блаугранас вагатися.

Каталонська Барселона зіткнулася з несподіваною трансферною дилемою. Керівництво клубу уважно стежить за одним із найяскравіших молодих талантів іспанського футболу — вінгером Осасуни Віктором Муньйосом. Однак потенційний перехід ускладнюється фінансовими нюансами, які грають на руку мадридському Реалу.

Гравець проводить вражаючий сезон, що вже дозволило йому отримати виклик до національної збірної Іспанії. Стрімкий прогрес Муньйоса не міг залишитися непоміченим скаутами Барселони, які бачать у ньому серйозне підсилення для атаки команди.

Проте, як повідомляє AS, на заваді угоді може стати контрактна ситуація футболіста. В контракті Муньйоса з Осасуною прописана фіксована сума викупу, яка становить 40 мільйонів євро. Мадридський клуб зберіг за собою право на 50% від суми наступного продажу гравця. У разі активації клаусули, рівно половина суми (20 мільйонів євро) автоматично піде на рахунки мадридського Реала.

Каталонський клуб вкрай неохоче розглядає варіант, за якого їхній трансфер прямо фінансуватиме найпринциповішого суперника. Наразі Барселона взяла паузу в переговорах, обмірковуючи доцільність такого кроку.