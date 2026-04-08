Керманич Атлетіко не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне в останньому інтерв’ю згадав фахівця, із яким працював ще під час своєї ігрової кар’єри.

"У мене залишилися чудові спогади про Луческу. Я передаю співчуття його родині.

Я пам'ятаю його в Пізі, коли я робив перші кроки, він запрошував мене до себе додому на обід, опікувався мною, бо я тоді був ще зовсім хлопчиком.

У мене залишились чудові спогади про нього як про людину і тренера, а його досягнення говорять самі за себе.

Потім я грав під його керівництвом в Інтері, це був не надто вдалий період, але він завжди був дуже чесним, скромним, щирою людиною", — ідеться в заяві аргентинського керманича.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.