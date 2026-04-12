Іспанія

Гол перед перервою та надійна оборона у другому таймі принесли господарям важливі три очки.

Севілья у напруженому домашньому матчі здолала Атлетіко з рахунком 2:1, здобувши надважливі три очки в боротьбі за виживання.

Господарі активно розпочали поєдинок і вже на старті змусили суперника помилятися. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за фол на Ісааку Ромеро, який впевнено реалізував Акор Адамс, відкривши рахунок.

Втім, Атлетіко поступово вирівняв гру і зумів відповісти. На 35-й хвилині Боньяр замкнув навіс з флангу та зрівняв рахунок, забивши у своєму дебютному матчі.

Ключовий момент стався вже у компенсований час першого тайму: після подачі з кутового Неманья Гудель виграв боротьбу в штрафному майданчику та головою відправив м’яч у сітку – 2:1.

У другому таймі команда Дієго Сімеоне намагалася переламати хід зустрічі, активно тиснула та контролювала м’яч, однак Севілья грамотно оборонялася. Найбільш небезпечний момент створили господарі – Ісаак Ромеро влучив у стійку після стрімкої атаки.

У заключні хвилини Атлетіко організував фінальний штурм, але андалусійці вистояли. Захисники Севільї діяли самовіддано, блокуючи удари та виграючи верхові дуелі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї, яка може стати переломною у боротьбі за збереження місця в еліті. Цей результат підняв команду на 15-е місце.

Севілья - Атлетіко Мадрид 2:1

Голи: Адамс, 10 (пен), Гудель, 45+2 - Боньяр Франко, 35

Севілья: Влаходімос — Санчес (Суасо, 90), Кастрін, Салас, Осо — Агуме, Гудель, Буено (Соу, 70) — Ромеро (Пеке, 70), Адамс (Менді, 90), Варгас (Санчес, 78)

Атлетіко Мадрид: Муссо — Боньяр Франко, Пубіль, Вільяермоса Мартінес, Діас (Монсеррате, 86) — Белаїд (Морсільйо Родрігальварес, 71), Мендоса (Лукман, 71), Варгас, Альмада — Баена, Серлот

Попередження: Буено, Санчес, Гудель, Пеке — Баена, Грізманн, Родрігальварес