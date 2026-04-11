Карпати на своєму полі здобули перемогу над Олександрією з рахунком 2:0 у рамках 23-го туру Української Прем’єр-ліги.

Перший тайм пройшов із перевагою господарів, однак львів’янам не вдалося конвертувати контроль гри у забиті м’ячі. Олександрія діяла обережно та довго утримувала рахунок рівним.

Головні події розгорнулися в другій половині зустрічі. На 73-й хвилині Карпати залишилися в меншості після другого попередження для Дениса Мірошниченка, який сфолив проти Папа Ндіага Яде.

Втім, уже в наступній атаці після вилучення господарі відкрили рахунок. Бруніньйо протягнув м’яч до штрафного майданчика і віддав на правий фланг Чеберу Алькаїну, який виконав точну подачу, а Ян Костенко ударом головою відправив м’яч у сітку.

Перевага Олександрії у кількості гравців тривала недовго — менш ніж за 15 хвилин Микола Огарков отримав пряму червону картку, і команди зрівнялися складами.

У компенсований час Карпати поставили крапку в матчі: Жан Педрозу забив другий гол і встановив остаточний рахунок 2:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Олександрія у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Олександрія 2:0

Голи: Костенко, 76, Педрозу, 90+2

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Адамюк, Холод, Р. Лях — Чачуа (Педрозу, 86), Сапуга (Ерікі, 63), Бруніньйо (Сич, 77) — Вітор (Алькайн, 62), Фаал, Костенко (Карабін, 86).

Олександрія: Макаренко — Бутко (Родрігеш, 80), Кампуш, Боль, Огарков — Амарал (Булеца, 69), Ващенко (Шулянський, 80), Мишньов (Туаті, 80) — Цара (Андрейчик, 56), Кастільйо, Ндіага.

Попередження: Сапуга, Мірошніченко — Ващенко

На 73-й хвилині був вилучений Денис Мірошніченко (Карпати) (друге попередження).

На 87-й хвилині був вилучений Микола Огарков (Олександрія) (грубий фол).