Вінгер Барселони став наймолодшим гравцем, який зіграв 100 ігор в Ла Лізі.

Ламін Ямаль встановив історичне досягнення в Ла Лізі, ставши наймолодшим гравцем, який провів 100 матчів у чемпіонаті Іспанії.

Ювілейною для вінгера Барселони стала гра проти Еспаньйола (4:1) в рамках Прімери. Ямаль досяг позначки у 100 поєдинків у віці 18 років і 272 днів.

🚀 Lamine Yamal, cerca de lograr hoy un nuevo récord de precocidad. El azulgrana puede convertirse en el futbolista más joven en jugar 100 partidos en #LaLiga.



Таким чином, іспанський талант побив рекорд легенди Реала Рауля Гонсалеса, який свій 100-й матч у чемпіонаті зіграв у віці 18 років і 283 днів.

У нинішньому сезоні Ямаль провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 21 голом та 16 результативними передачами.