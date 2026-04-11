Вінгер Барселони став наймолодшим гравцем, який зіграв 100 ігор в Ла Лізі.
Ламін Ямаль, getty images
11 квітня 2026, 23:15
Ламін Ямаль встановив історичне досягнення в Ла Лізі, ставши наймолодшим гравцем, який провів 100 матчів у чемпіонаті Іспанії.
Ювілейною для вінгера Барселони стала гра проти Еспаньйола (4:1) в рамках Прімери. Ямаль досяг позначки у 100 поєдинків у віці 18 років і 272 днів.
Таким чином, іспанський талант побив рекорд легенди Реала Рауля Гонсалеса, який свій 100-й матч у чемпіонаті зіграв у віці 18 років і 283 днів.
У нинішньому сезоні Ямаль провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 21 голом та 16 результативними передачами.