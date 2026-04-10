Іспанія

Команда Мічела зробила чергову підніжку команді Альваро Арбелоа поміж матчами "галактікос" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мадридський Реал посеред тижня зіграв на власному полі проти мюнхенської Баварії перший поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (1:2), після чого в команди Альваро Арбелоа було менше трьох діб на підготовку до матчу-відкриття вже тридцять першого туру іспанської Ла Ліги, який організатори вирішили провести з укоріненням до витоків національної першості. Командам навіть запропонували зіграти в ретрокомплектах форми, але, на відміну від суперників у особі каталонської Жирони, "бланкос" із власних міркувань від цього задуму відмовились.

Ну то й нехай, на зміст гри на Сантьяго Бернабеу це все одно не мало особливого впливу, і було помітно намагання господарів поля якомога швидше зняти всі нагальні питання та міркувати вже категоріями матчу-відповіді про мюнхенської Баварії. Однак колектив Мічела одразу дав зрозуміти, що перемога над Вільярреалом (1:0) на початку тижня сама по собі нізвідки не з’явилась, тож і проти прямого претендента на чемпіонський титул "червоно-білі" були готові грати в свій футбол.

Тим часом Реал почав із потужного штурму перший тайм цієї зустрічі, і в моменті Мбаппе на 10 хвилині під час прострілу Браїма з лівого флангу цілком міг повторитись нещодавній гол мадридців у Лізі чемпіонів, але цього разу на лінію воріт усе ж таки встиг повернутись захисник суперників і вибив м’яч. Жирона просиділа весь цей час у глухій обороні, але потім почала виходити до контратак.

Луніна доволі швидко почали перевіряти ударом Унахі з лівого флангу штрафного на 14 хвилині, тоді як постріли Мартінеса та Ечеверрі були менш точними, але все одно м’яч проходив поблизу каркасу воріт господарів поля. При цьому зростав і градус боротьби поміж футболістами, що зрештою перетворилось на постійні суперечки, тож наприкінці першого тайму було простіше всіх відправити до роздягальнь, аніж продовжувати гру. Реал не використав кілька непоганих нагод, тож явно почував себе невдоволеним перебігом подій.

На початку другого тайму "галактікос" спробували знову натиснути на суперників, і цього разу були більш успішними. На 51 хвилині аут на лівому фланзі в напрямку Браїма завершився переведенням м’яча у вільну зону перед штрафним на Вальверде, де той другим дотиком розрядив свою гармату під ліву стійку. Хоча навряд чи б навіть такої сили удар мав шанси на успіх, якби не очевидна помилка Гассаніги, який так і не визначився, як саме треба відбивати цей м’яча.

Утім, на відміну від сценаріїв попередніх матчів, гол Реалу навпаки завадив зібратись із думками та вчасно закрити цей поєдинок. Уже на 62 хвилині Лемар змістився з правого флангу до зони перед штрафним із передачі Мартінеса з правого флангу, і пробив прицільно під ближню стійку воріт Андрій Луніна, так що той мав значно менше шансів на успіх, аніж візаві на протилежному боці поля.

І це вже цікавий перебіг подій, бо команді Арбелоа треба було знову йти атакувати, проте сил було витрачено чимало, і тому Реал відверто гальмував під час спроб оточити чужий штрафний. Дійшло до того, що той-таки Мбаппе більше шукав можливість упасти та заробити пенальті під час зіткнень із суперниками, аніж прагнув самотужки вчергове в цьому сезоні принести успіх власній команді. От і вийшла друга за сезон нічия проти команди Мічела. Хизуватись таким "досягненням" на Бернабеу якось не прийнято.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в мюнхенської Баварії, тоді як каталонська Жирона прийматиме севільський Бетіс.

Реал Мадрид — Жирона 1:1

Голи: Вальверде, 51 — Лемар, 62

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Асенсіо, Мілітао (Гюйсен, 64), Ф. Гарсія (Менді, 79) — Вальверде, Камавінга (Чуамені, 79), Беллінгем (Гюлер, 64) — Б. Діас (Г. Гарсія, 84), Мбаппе, Вінісіус.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Франсес, Рейс, А. Морено — Циганков, І. Мартін (Бельтран, 84), Вітсель, Лемар (Рінкон, 70), Унахі (Хіль, 70) — Ечеверрі (Руїс, 64, Стуані, 84).

Попередження: Мбаппе, Вальверде — Рінкон