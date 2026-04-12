Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 11 квітня 2026 року.

Барселона на своєму полі впевнено обіграла Еспаньйол у каталонському дербі 31-го туру Ла Ліги – 4:1.

Синьо-гранатові швидко взяли гру під контроль і ще до середини першого тайму двічі вразили ворота суперника. Головним героєм стартового відрізку став Ферран Торрес, який оформив дубль, скориставшись передачами Ламіна Ямаля. Для молодого вінгера цей матч став особливим – він провів ювілейний, 100-й поєдинок у Прімері.

Після перерви Торрес міг оформити хет-трик, однак його гол скасували через офсайд. Натомість Еспаньйол зумів скоротити відставання, повернувши інтригу в матч.

Втім, кінцівка залишилася за господарями. Ламін Ямаль відзначився вже сам, а згодом Маркус Рашфорд поставив крапку, довівши рахунок до розгромного.

Барселона - Еспаньйол 4:1

Голи: Торрес, 9, 25, Ямаль, 87, Рашфорд, 89 - Лосано, 56

Барселона: Гарсія — Араухо, Мартін (Касадо, 46), Кубарсі, Бальде (Канселу, 65) — Педрі, Гарсія, Гаві (Рашфорд, 64) — Ямаль, Торрес (Ольмо, 74), Лопес (де Йонг, 84)

Еспаньйол: Дмітрович — -, Калеро, Кабрера, Ромеро — Нгонге (Санчес, 64), Гонсалес, Лосано (Пікель, 80), Долан (Фернандес, 46) — Еспосіто — Гарсія (Мілья, 71)

Попередження: Гаві, Гарсія, Касадо — Ель-Хілалі, Еспосіто, Нгонге, Гонсалес