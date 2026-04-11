Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 11 квітня, о 19:30.

Каталонське дербі повертається на Камп Ноу. Барселона Гансі Фліка намагатиметься зміцнити своє лідерство в чемпіонаті та здобути сьому перемогу поспіль у Ла Лізі, зустрівшись із сусідами з Еспаньйол, які наразі переживають глибоку ігрову кризу.

Барселона — Еспаньйол

Субота, 11 квітня, 19:30, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона підходить до дербі з двояким настроєм. З одного боку, "синьо-гранатові" впевнено очолюють турнірну таблицю, а з іншого — посеред тижня команда зазнала болючої поразки від Атлетіко (0:2) у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Попри те, що думки Гансі Фліка можуть бути частково зайняті матчем-відповіддю в Мадриді, втрачати очки в Прімері зараз неприпустимо. Барселона виграла 25 із 30 матчів сезону-2025/26, забивши вражаючі 80 голів, і виглядає фаворитом, який не знає поразок від "папуг" у лізі з 2009 року.

Еспаньйол Маноло Гонсалеса переживає катастрофічний початок 2026 року — команда ще не здобула жодної перемоги після новорічних свят. Серія з 13 матчів без тріумфів (8 поразок та 5 нічиїх) відкинула "біло-синіх" на 10-ту сходинку. Хоча нічия з Бетісом у минулому турі додала трохи оптимізму, візит на Камп Ноу виглядає надскладним випробуванням. Остання перемога Еспаньйол у дербі на цьому стадіоні датована лютим 2009 року, а поточна форма суперника не дає багато підстав сподіватися на сенсацію.

Кадрова ситуація змушує Барселону йти на ротацію. Педрі зазнав ушкодження в Мадриді і, ймовірно, пропустить гру, що відкриває шлях до стартового складу для Гаві. Також очікується поява з перших хвилин Бальде, Араухо та Феррана Торреса. Пау Кубарсі, який дискваліфікований на гру в ЛЧ, точно зіграє в обороні. У Еспаньйол повертається Пере Мілья, проте через дискваліфікацію не зіграє Клеменс Рідель, а Хаві Пуадо залишається в лазареті. На вістрі атаки гостей знову вийде Фернандес, який спробує перервати гольову засуху своєї команди.

За версією betking на тріумф Барселони у каталонському дербі можна поставити з коефіцієнтом 1.28. Потенційний успіх Еспаньйол аналітики оцінюють показником 9.00, а ймовірність нічийного результату становить 6.66. Найбільш очікуваним є гол у виконанні Роберта Левандовські — 1.71. Також високі шанси відзначитися мають Ферран Торрес (1.81) та юний Ламін Ямаль (1.90). Для тих, хто шукає більш ризиковані варіанти, цікавими виглядають котирування на влучні удари Руні Барджі за 1.95 або Антоніо Казино Фернандеса за 2.05.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде — Е. Гарсія, Гаві — Ямаль, Фермін Лопес, Ольмо — Ф. Торрес.

Еспаньйол: Дмитрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Нгонге, Гонсалес, Мілья, Лосано, Долан — Фернандес.

Не зіграють: Педрі, Рафінья, Крістенсен (Барселона) — Пуадо, Рідель (Еспаньйол).

Під питанням: Берналь (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:2

Довідка про компанію

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ