Разом із тим команда Лучано Спаллетті принаймні тимчасово піднялась на четверту сходинку, тоді як колективу Раффаеле Палладіно доведеться шукати щастя в інших лобових матчах проти прямих конкурентів.

Клуб італійської Серії A наприкінці сезону теж узялись ретельно рахувати очки, і якщо в чемпіонських перегонах справа в цьому чемпіонаті з кожним наступним тижнем стає дедалі більш очевидною, то за місця, зокрема, у Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік боротьба планується навіть дуже цікавою. Туринський Ювентус є одним з учасників цього процесу, тоді як бергамаська Аталанта наче й виявляла бажання доєднатись, але попередні результати суттєво послабили позиції колективу Раффаеле Палладіно.

Утім, під час домашнього матчу тридцять другого туру національної першості проти "зебр" "Богиня" розраховувала на скорочення свого відставання хоча б до єврокубкової зони. Бо до фіналу Кубка Італії ще треба дістатись, не кажучи вже про перемогу у вирішальній грі. І саме кубковий досвід матчу проти туринців мав гріти спогади фанатів "оробічі", оскільки Юве тоді отримав три м’ячі без відповіді у власні ворота саме на Атлеті Адзуррі д'Італія на початку лютого.

І ніби за конспектами тієї зустрічі на стартових хвилинах і поводив себе домашній колектив. Аталанта міцно взялась атакувати й загнала туринців до їхнього штрафного на дуже тривалий час. Моменти також не змусили на себе довго чекати, але Дзаппакоста з правого кута воротарського лише розім’яв Ді Грегоріо, Залевські з протилежного боку штрафного не влучив під дальню стійку, а от Скальвіні ударом головою в правий каркас воріт таки поцілив трохи пізніше. Тож три вбивчі моменти, і команда Лучано Спаллетті, яка була трохи в шоковому стані від такого перебігу подій.

Залишити межі власної половини Ювентус зміг лише ближче до середини першого тайму, але одразу почав промацувати підступи до чужого штрафного й навіть мав момент для удару головою від Келлі, після якого м’яч полетів над поперечиною з близької відстані. Небагато, але й Аталанта до завершення першого тайму вже була менш інтенсивною в атаці, тож туринці, можна сказати, провели розвідку боєм.

І недарма, як показали події стартових хвилин уже другої половини гри. На 48 хвилині другий темп атаки з правого флангу завершився подачею Гольма в скупчення футболістів та воротаря бергамасків на межі воротарського, і вийшло так, що Бога отримав відскок перед порожніми воротами, і навіть трохи кострубатий удар від нього не завадив м’ячу полетіти просто в сітку. Це зламало всі плани на другий тайм для команди Палладіно.

Бо Аталанта в подальшому наче й загрожувала чужим воротам зусиллями Джимсіті та Распадорі, але Ді Грегоріо включився на повну й рятував почасти свою команду. А там і Тюрам міг згодом крапку в грі поставити на протилежному боці поля, але змарнував непоганий простріл Гольма, який, як міг, бився за рідкісну появу в стартовому складі. І в підсумку бажання Юве виграти цю гру виявилось більшим, аніж у суперників.

У наступному турі бергамаська Аталанта гостюватиме в Роми, тоді як туринський Ювентус прийматиме Болонью.



Аталанта — Ювентус 0:1

Гол: Бога, 48

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Аханор, 72) — Дзаппакоста, де Рон (Пашалич, 73), Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Залевські (Распадорі, 55) — Крстович (Скамакка, 72).

Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Гольм (Гатті, 70), Локателлі, К. Тюрам (Копмейнерс, 71), Камб’язо (Костич, 79) — Консейсан (Міретті, 79), Їлдиз (Девід, 58) — Бога.Попередження: Де Кетеларе — Тюрам, Камб'язо, Костич